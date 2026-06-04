ガールズグループ・SeSeSe（セセセ）出身の歌手、故イム・ウンスクさんがこの世を去ってから8年が経った。イム・ウンスクさんは2018年6月4日、乳がんとの闘病の末に亡くなった。享年45歳。【画像】整形失敗で“うつ病”に…急逝した韓国女優イム・ウンスクさんは1993年、“元祖ガールクラッシュ”グループとして知られるSeSeSeのメンバーとしてデビュー。イ・ユンジョン、チャン・ユンジョンらとともに1997年まで活動し、『Amigar