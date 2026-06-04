【モデルプレス＝2026/06/04】櫻坂46の四期生による単独公演『櫻坂46 四期生LIVE』が6月2日〜3日、千葉・LaLa arena TOKYO-BAYにて開催。ここでは、同公演のライブレポートをまとめる。【写真】櫻坂46四期生、青い衣装とハットで身を包み登場◆櫻坂46・四期生、約半年ぶりの期別ライブ2025年4月にグループ加入が発表され、同年6月20日に東京・有明アリーナで行われた『櫻坂46 四期生 First Showcase』でステージデビューを飾った四