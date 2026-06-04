牛めしチェーンの松屋は、6月9日(火)10時より、「ネオトマトごろごろチキンカレー」を全国の店舗(一部店舗を除く)で販売する。ココナッツミルクのコクとトマトの酸味、エキゾチックなスパイスの香りを組み合わせたこれまでのカレーとは一味違う“ネオトマト”カレー。人気の「ごろごろチキン」シリーズの新作として、暑い季節に向けた新たな味わいを提案する。〈ココナッツミルクとトマトが織りなす夏向けの新定番〉「ネオトマトご