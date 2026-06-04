お酒をこよなく愛するアナウンサー・宇賀なつみさんの「ほろ酔いおつまみ」。今回は、『たますけ』の桶うどんと6種のつけだれです。桶うどんと6種のつけだれ \1,100。注文は2人前から。オレンジを1個まるごと搾ってくれる生搾りオレンジサワー \950。他にレモン、グレープフルーツも。編集S今回はうどんですか。見た目も華やかですね〜！宇賀さんでしょ〜！ おいしいのはもちろんなんだけど、まず最初に見た時に“ビジュがいい！”