【楽プラ スナップキット No.29 ダイハツ S500P ハイゼット トラック ジャンボ（4色）】 10月 発売予定 価格：各2,420円 青島文化教材社は、プラモデル「楽プラ スナップキット No.29 ダイハツ S500P ハイゼット トラック ジャンボ（4色）」を10月に発売する。価格は各2,420円。6月11日12時より予約受付を開始する。 本商品はダイハツの軽トラック「ハイゼット トラック ジャン