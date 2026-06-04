農心ジャパンは、会員制スーパーマーケットチェーン「コストコ」で、『辛ラーメン トゥーンバ』のロードショー（販売・試食会）を開催する。あわせて、“爆買い”できるようなケースやセットなどが登場する。【画像】大容量…『辛ラーメン トゥーンバ』4袋入×2セットのイメージ「辛ラーメン」シリーズの『辛ラーメン トゥーンバ』は、“うまからっ！”なアクセントが効いた濃厚でクリーミーなソースに、もちもちとした食感の