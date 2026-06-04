国に無登録で出資を勧誘したとして、男らが逮捕された事件で、このスキームを指南したとみられる男があらたに逮捕されました。警視庁によりますと、松村寛容疑者と大坂陽司容疑者は、2021年から2024年にかけて、国に無登録で海外法人への出資を勧誘したことで得た違法な収益などおよそ44億円を「社債利息」などの名目として正当な収益に装い隠した疑いがもたれています。大坂容疑者は投資関連会社「グローバルインベストメントラボ