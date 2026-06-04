◇インターリーグカブス4−5アスレチックス（2026年6月3日シカゴ）カブスは3日（日本時間4日）、本拠地でアスレチックスに延長10回の末に4−5で敗れ、3連敗。貯金は2となった。チームは5月8日のレンジャース戦を終えた時点で貯金15と絶好調。ところがその後に10連敗を喫するなどして、いつのまにか貯金は2まで減少した。惜敗とはいえ星を落としたクレイグ・カウンセル監督（55）は試合後に取材対応し、「ジェットコー