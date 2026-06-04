【ワシントン＝栗山紘尚、カイロ＝村上愛衣】米国務省は３日、イスラエルとレバノンが停戦の実施で合意したと発表した。レバノン南部から親イラン勢力ヒズボラが撤退し、攻撃を完全に停止することが条件となる。ただ、イスラエルとヒズボラの衝突は継続しており、停戦の実効性を確保できるかは見通せない。米国務省によると、イスラエルとレバノンは２〜３日、米国の仲介の下で高官協議を行い、和平実現のために直接交渉を継続