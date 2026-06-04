２日に放送されたフジテレビ系ドラマ「夫婦別姓刑事」では、天才子役として活躍した俳優がセーラー服姿で成長した姿を披露した。この日の「夫婦別姓刑事」では、明日香（橋本愛）と児童養護施設時代に一緒に施設で暮らした桜子（大後寿々花）が殺人事件の容疑者として警察から追われることに。明日香は夫の四方田（佐藤二朗）に、決して恵まれてはいなかった児童養護施設時代のことを聞かせる。明日香たちが暮らしていた施設