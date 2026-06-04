2025年上半期（1月〜6月）に配信したものから、改めて読み返してほしい「ベスト記事」を選びました。（初公開日：2025年6月14日）*****つながり不足が、生活習慣病や心疾患、認知症などを引き起こす要因のひとつであることは、今や世界的な常識。その理由を専門家が解説します（構成：内山靖子）【グラフ】人はどんなときに「幸せ」と感じる？* * * * * * *人間は太古の昔から群れで生活してきた私は公衆衛生学と老年学を専門とし