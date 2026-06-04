2026年6月4日（木）読売テレビ・日本テレビ系で放送の『秘密のケンミンSHOW 極』は、他県と違い《ド派手な》宴会料理だという、高知県のそうめんを徹底調査。【写真】スタジオの試食会に登場した「ド派手な」そうめんのお味は…？『土佐のそうめんはまっこと豪華ぜよ!?高知県民の真実』と題して今回紹介するのは、高知県の「そうめん」事情。爽やかなのどごしを楽しみたい夏の麺グルメ「そうめん」が、高知県ではド派手な宴会料