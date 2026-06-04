アーティストのMIYAVIさんは6月3日、自身のInstagramを更新。ベスト・ファーザー賞を受賞したことを報告しました。【写真】MIYAVI、ベスト・ファーザー賞を受賞「本当に遅すぎるくらいです！」MIYAVIさんは「まさかの」と書き出し、ベスト・ファーザー賞受賞を報告。「正直、自分がもらっていいものか、と一度は辞退させていただきましたが、今年は色々とお世話になっている方々との縁もあり、受賞させていただく運びとなりました