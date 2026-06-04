2026年6月4日（木）よる24:04より、加藤清史郎主演の読売テレビ・日本テレビ系木曜ドラマ『君が死刑になる前に』最終話が放送される。【写真】「全て私がやりました」と汐梨は…物語は、世間を震撼させた《教師連続殺人事件》の犯人、大隈汐梨の死刑執行から始まる。時を同じくして、琥太郎は2人の友人ともに7年前へタイムスリップする。そこで琥太郎たちは出会うはずのなかった殺人犯と＜過去＞で出会ってしまう。そして、この時