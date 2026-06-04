All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年4月23日に回答があった、鹿児島県在住72歳男性のケースをご紹介します。回答者プロフィールペンネーム：薩摩の隠居人年齢性別：72歳男性居住地：鹿児島県家族構成：本人のみ住居形態：賃貸リタイア前の職業：自営業リタイア前の年収：350万円現預金：300万円リスク資産：0円毎月3万円の赤字「自営業だったので国民年金しかない」年金生活で貯金ができてい