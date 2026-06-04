俳優の土屋太鳳さんは6月3日、自身のInstagramを更新。ドレスを着た美しい姿を公開しました。【写真】土屋太鳳のドレス姿「とても似合ってます」太鳳さんは「TOKYO LIGHTS2026で素敵な時間をつくりあげてくれた衣裳スタイリストさんが、宇宙や未来をイメージしながら試行錯誤して選んでくださいました」とつづり、4枚の写真を投稿。上から水色、紫、白がグラデーションのようになったロングドレスを着用した姿です。とても美しく