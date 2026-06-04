12年ぶりに日本へ帰ってきたラージSUVに反響集まる！日産は2026年6月3日、米国で生産するクロスオーバーSUV「ムラーノ」を日本市場へ導入し、同日より注文受付を開始したと発表しました。ムラーノは2004年に日本へ導入されたクロスオーバーSUVで、流麗なデザインと上質な乗り心地を特徴とするモデルです。しかし、国内販売は2015年に終了。それ以来、日本市場から姿を消していました。【画像】超カッコイイ！ これが日産「“新