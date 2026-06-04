ホンダ新型「シビック」発売！ホンダは2026年6月4日、爽快な走りで幅広い層から支持を集める5ドアハッチバック「CIVIC（シビック）」のマイナーモデルチェンジモデルを発表しました。同月5日に発売されます。今回の改良では、2021年に発売された現行シビック（11代目）が持つ「人中心」の思想や爽快な走りをベースに、新グレードの追加や快適装備の充実が図られました。【画像】超カッコいい！ これが「新型シビック」です！（