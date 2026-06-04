「タリーズコーヒー」は、6月10日（水）から、季節限定のフローズンドリンク「国産白桃のとろっとピーチシェイク」と「国産メロンの食べごろメロンシェイク」を、全国の店舗で発売する。【写真】16時から提供！ホイップを2倍乗せたピーチシェイク＆メロンシェイク■果実感あふれる夏の味わい今回「デイタイムもナイトタイムも楽しめる」をテーマに登場するのは、北海道発祥で食事や飲み会のあとにパフェを楽しむ文化「〆パフ