仙台管区気象台発表 【画像】全国の天気を地方ごとに 東北太平洋側南部の海上では、台風第６号から変わった温帯低気圧の影響により、しけとなっています。４日夕方にかけて、うねりを伴った高波に十分注意してください。また、強風に注意してください。 ［気象概況］台風第６号は３日２１時に関東の東で温帯低気圧に変わりました。この温帯低気圧は、東北地方を離れつつありますが、東北太平洋側の海上では気圧の傾きが大きくな