家電量販大手のエディオンと家電量販最大手のヤマダホールディングスが経営統合に向けて検討していることが分かりました。 ２社は４日にホームページで「経営統合について検討していることは事実」としたうえで「５日の取締役会で決議をする予定」だと公表しました。 エディオンは広島で創業した家電量販店がルーツで中国地方を地盤に成長し、中部のエイデンと経営統合しました。現在、西日本を中心に