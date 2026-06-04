熊本県の木村敬知事は、熊本を含む九州北部地方が4日に梅雨入りしたと見られることを受け、熊本県民に注意喚起しました。 【写真を見る】熊本の"梅雨入り"に知事がコメント「今から 命を守る行動 を実践しましょう」 知事が発表したコメントは以下の通りです。 ○熊本県の梅雨期は、年間降水量の約4割が集中し、過去には令和2年7月豪雨や令和7年8月豪雨など、深夜から朝方にかけて豪雨災害が発生しています。この時期は、災害リ