近年は、雨をしのぐだけでなく、紫外線や暑さ対策としても傘を活用する人が増えています。 【写真を見る】リュックも濡れない傘の「正解サイズ」知ってる？遮熱＆遮光で"猛暑も乗り切る"賢い傘選び 明治創業の老舗「橋元屋洋傘店」の五代目店主・橋本幸二さんに、最新トレンドから、傘を長持ちさせる扱い方まで話を聞きました。 晴雨兼用・遮熱性の高い傘が人気 近年の厳しい暑さを受けて、傘に求められる機能は変化。最近人