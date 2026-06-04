お笑いコンビ「マユリカ」が3日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。悲惨な営業の思い出を語った。まだ知名度が低かった若手時代、レストランでディナー中の客の前で15分ネタをする仕事が入った。ステージはなく、テーブルの間を回るような状況だったという。当時のつかみは、体操経験者の中谷が披露するバック宙。この日も、「こう見えてバック宙ができるんですよ。…全然信用してないですね