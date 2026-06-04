公益財団法人日本サッカー協会(JFA)が4日までに公式インスタグラムを更新。11日開幕のW杯北中米大会に出場する日本代表の移動オフショットを公開した。ANAのチャーター機で事前合宿地のメキシコ入りした森保ジャパン。キャリーケースを片手にスーツ姿で登場する選手たちの姿や、機内での伊東純也や久保建英のリラックスした表情など、貴重なオフショットを大量公開した。日本代表は日本時間4日、事前合宿地のメキシコ・モン