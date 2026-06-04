韓国の李在明大統領の就任から、きょうで1年です。韓国ではいま、新たな法律によって労働者の抗議活動がかつてないほどに増えていて、日系企業も警戒を強めています。「絶対闘争！決死闘争！」韓国中部にある物流センター。今年4月、ストライキ中の労働者らがゲート前に立ちふさがり、配送を阻止していました。そんな中、トラックが強行突破を図ります。その後、制止しようとした男性が巻き込まれて死亡。韓国の労働現場はいま、か