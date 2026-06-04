サッカー元日本代表でタレントの武田修宏（59）が4日放送のTBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）に生出演。サッカーW杯北中米大会（11日開幕）に挑む日本代表の森保一監督（57）との関係について明かした。武田は日本代表時代、森保監督ともプレー。1993年のドーハの悲劇もともに経験。当時の森保監督について「現役時代は一緒にプレーしてましたけど、どっちかっていうと僕らヴェルディの人たちは派手に