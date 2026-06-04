AIの急速な普及に伴ってデータセンターの消費電力や水使用量が急増しており、AIシステムの年間水消費量は世界中で1年間に消費されているボトル入り飲料水と同等の量という分析結果もあるほど、コンピューターを冷却するための水の消費量はAI開発に伴う懸念の1つとなっています。そんな中でGoogleは、データセンターで使用する水よりも多くの水を地域社会に供給するなど、水の使用に関する複数の取り組みについて明らかにしました。