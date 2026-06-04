お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史が４日、フジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）にＶＴＲ出演した。番組では、岡村が座長を務めた舞台「ナインティナイン岡村隆史の花の駐在さん〜駐在さんと赤い糸〜」の舞台裏に密着。稽古場での姿などを放送した。番組のインタビューに応じた岡村は「舞台で作り出す笑いとどのように向き合っているのでしょうか？」と問われ「あんまりその信念とか、そ