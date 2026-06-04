お笑いタレントのヒガ２０００とお笑いコンビ「こじらせハスキー」の橋爪ヨウコが４日、都内で結婚記者会見を行った。ヒガの所属事務所・サンミュージックプロダクション、橋爪の所属事務所・太田プロダクションの最寄り駅にちなみ「四ッ谷三丁目婚でお願いします」と声を張った。ヒガは事務所の大先輩・森田健作から贈られたスーツ、橋爪は「石原さとみを意識した」という赤のドレスで登場。２年前の８月１９日に結婚していた