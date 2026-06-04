楽天のオスカー・ゴンザレス外野手（２８）が４日、ＮＰＢから自由契約選手として公示された。５月２８日にウェーバー公示されていたが、期限内に獲得意思を示す球団はなく、自由契約となった。前パドレスのゴンザレスは、昨年５月に楽天入り。昨季は５３試合に出場して打率２割２分９厘、４本塁打、１９打点の成績を残した。今季は開幕から出場３試合にとどまり、打率１割２分５厘、本塁打と打点はなし。５月５日の日本ハム戦