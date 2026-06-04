◆ファーム・リーグハヤテ―巨人（４日・ちゅ〜るスタジアム清水）巨人は４日、ファームリーグ・ハヤテ戦のスタメンを発表した。先発は育成・園田純規投手。今季は２勝３敗ながら、同リーグ中地区２位の防御率２・７９をマーク。前回登板となった５月２７日の同・ヤクルト戦（ジャイアンツタウンスタジアム）では６回２失点の好投を見せた。山瀬慎之助捕手とバッテリーを組む。打線はリチャード内野手、三塚琉生外野手、増