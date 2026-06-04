◆米大リーグダイヤモンドバックス―ドジャース（３日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３日（日本時間４日）、敵地・Ｄバックス戦に「１番・投手」で二刀流出場。６回１死からこの日最初の四球を与え、メジャー通算２００与四球となったが、１死一、二塁から２番キャロルを二ゴロ併殺に仕留めて無失点に抑えた。６回まで２安打無失点とし、今季の日本人単独トップとなる６