６月１１日に開幕する北中米Ｗ杯に向けて準優勝３回を誇る強豪オランダのストライカー陣が疑問視されている。日本代表と初戦で対戦するオランダは親善試合で格下アルジェリアに０―１で敗戦。本番を目前に控える中、過去２２年間負けなしだった相手にホームで屈辱の結果となった。攻守両面で大きな課題を突き付けられた格好となったが、同国メディア「ＶＰ」は「ストライカーのポジションは依然として課題である」と指摘した。