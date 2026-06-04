ファッション誌「ＣａｎＣａｍ」専属モデルなどで活躍し、２児の母でもあるモデルの西山茉希が４日までに自身のインスタグラムを更新。肌トラブルから驚異の回復を報告した。西山は３日に自身のインスタグラムを更新し、「コレが私の肌の弱さです。たった一晩寝て起きて、鏡を見たくない程の状態になります。久々だったな過去一ひどかったな」と顔の肌が赤くはれた様子を投稿。看護師の友人からの助言で冷却するなど対処し、