国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）は北中米Ｗ杯に出場する４８チームの登録選手を発表した。所属クラブ別では強豪マンチェスター・シティー（イングランド）が１９人もの選手を大舞台に送り込んでいる。英メディア「ＢＢＣ」は「どのクラブがもっとも多くのＷ杯出場選手を抱えているのか」とし「イングランド・プレミアリーグの優勝は逃したものの、マンチェスター・シティーの選手たちは国際舞台で、もっとも引く手あまたで過去最