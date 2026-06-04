鹿児島県内では、あす5日にかけて大気の状態が非常に不安定となり、落雷や竜巻などの激しい突風や急な強い雨に注意が必要です。 気象台によりますと、4日から5日にかけて、県内全域で大気の状態が非常に不安定となるおそれがあります。 4日予想される1時間雨量はいずれも多いところで、薩摩、大隅地方で50ミリ、種子島・屋久島地方で10ミリ。5日昼までに予想される24時間雨量は薩摩、大隅地方で120ミリ、種子島・屋久島地方で8