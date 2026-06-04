来月7日の七夕を前に鹿児島市で、園児たちが願いごとを書いた短冊を飾りつけました。 （レポーター）「一足早く七夕ムードに包まれた館内。今年はどんな願いが書かれているのでしょうか」 鹿児島市立科学館で短冊を飾りつけたのは、近くの真砂保育園に通う園児39人で、今年で30回目です。 園児たちは、およそ8メートルの竹に自分の将来の夢や目標を書いた短冊を結びつけたり、「たなばたさま」を元