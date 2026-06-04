【モデルプレス＝2026/06/04】俳優の二宮和也が6月4日、日本テレビの朝の情報番組「ZIP！」（月曜〜金曜あさ5時50分〜）にVTR出演。嵐のラストライブ後に投稿した写真の裏話や、大野智とのエピソードを明かした。【写真】嵐ラストライブ ニノが公開した5人の乾杯ショット◆二宮和也、嵐ラストライブ後に投稿した写真の裏話この日の番組では、6月3日に都内で開催された「野村不動産ソリューションズ 新ブランド戦略＆新CM発表会」に