病気やケガは、ある日突然やってくるもの。医療費だけでなく、「働けないことで収入が減ってしまう」という不安もありますよね。 そんなときに支えになるのが、公的な社会保障制度です。今回は、もしものときに知っておきたい傷病手当金・労災保険・障害年金について、ファイナンシャルプランナー・井戸美枝さんに教えていただきました。※2026年4月17日時点の情報です。傷病手当金【業務外の病気やケガの治療で会社を休むとき】仕