日本社会は今、「心の不調」と真正面から向き合わざるを得ない時代に入っている。うつ病や適応障害などの精神疾患はもはや一部の人の問題ではない。環境変化の激化、デジタル化による脳への負荷、人間関係の複雑化などを背景に誰もがメンタル不調を抱えうる時代になった。 一方で、日本は急激な労働力不足に入っていく。私は、この問題を単なる医療問題だとは思っていない。日本社会全体の生産性と競争力に直結する、「人的資