岡山市役所 岡山市は公民館施設の緊急安全点検を行い、5月25日、結果を公表しました。緊急点検は、2025年8月に発生した上南公民館（東区君津）の天井裏コンクリート片の一部落下を受けたもので、築40年以上の市内16施設を対象に行いました。 危険性や緊急度が高い順に、A(問題なし)～D(緊急修繕が必要)で判定したところ、南公民館（南区芳泉）がD判定となりました。屋外階段の裏の壁やひさしの一部でコンクリ&#