私たちドーモは「AIを搭載した全社データ活用プラットフォーム」を提供しています。 当社の調べによると、日本の経営者や経営企画に携わる人たちのAI活用の意識は高いものがありますが、一般社員の皆さんに目を向けると乖離があります。まだAIを現場にまで落とし込み切れていないということがわかります。 AI活用の障壁は様々なものがありますが、社員の方のリテラシーや導入を担う人材の不足、