三代目 J SOUL BROTHERS 三代目 J SOUL BROTHERSの新曲「KATANA」が、アニメ『刃牙道』（Netflx6月18日配信）のエンディングテーマに決定した。【動画】アニメ『刃牙道』第2クールメインPVNetflxで第1クールが世界独占配信中、そして2026年6月18日より第2クールが配信開始となるアニメ『刃牙道』。そのエンディングテーマに、三代目 J SOUL BROTHERSの新曲「KATANA」が起用されることが決定。公開された最新映像は