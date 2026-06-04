【北欧通貨】ドルクローナは上昇一服、この後CPI=スウェーデンクローナ １５時に５月のスウェーデン消費者物価指数の発表を控え、ドルクローナは９．３９台推移。今週に入って上昇が目立っており、先週末の９．２１前後から昨日一時９．４３台を付けた。その後いったん上昇が落ち着き９．３９台推移となっている。 スウェーデンCPIは前回前月比、前年比ともにマイナス圏とかなり弱く