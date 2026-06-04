【北欧通貨】ドルクローネは９．３２台＝ノルウェークローネ ノルウェークローネは昨日一時９．３４台まで上昇。欧州有数の産油国ということもあり、中東情勢などをにらんで不安定な動きが続く。対円では少し上値が重い展開が続くも、中期的なレンジ内での動き。今朝は１７．１５円台での推移。 USDNOK 9.3232NOKJPY17.1528