秋田朝日放送 地域の持続的発展を目指して、大手コンビニエンスストアが男鹿市など３つの市と連携協定を結びました。 ファミリーマートは持続的な地域の発展などを目的に男鹿市・潟上市・秋田市と包括連携協定を結びました。ファミリーマートが複数の自治体と同時に包括連携協定を結ぶのは初めてで、秋田県沖の洋上風力発電事業をきっかけに実現しました。今後、地元食材を使った商品開発や観光