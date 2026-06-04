米国で披瀝された「VENICE2」と「RIALTO 65」 ソニーは3日、CineAltaのラインアップとして、65mmフォーマット対応イメージセンサーを搭載した「VENICE 2」用イメージセンサーブロック「RIALTO 65」の開発を発表した。2027年前半の製品化を目指す。 VENICE 2のイメージセンサーブロックと付け替えることで、VENICE 2を65mmフォーマットのデジタルシネマカメラシステ