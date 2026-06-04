5児の父でタレントのつるの剛士（51）が3日、自身のインスタグラムを更新。息子から届いたLINEの内容を公開した。【写真】「優しさに溢れてる」息子からのほほ笑ましいLINEを公開したつるの剛士つるのは「仕事中に息子からものすごい熱量LINEが。先日、海で捕まえてきたヤドカリ×2を大切に飼っているのですが、以前、直射日光でしんでしまったことがありずっと心配しています。かわいすぎやろ」とつづり、LINE画面のスクリー