MBSの山崎香佳アナウンサーが4日までに自身のインスタグラムを更新。CBCテレビの友廣南実アナウンサーとのハグショットを公開した。【写真】「ある意味一番の理解者」とのハグショットを公開したMBS山崎香佳アナ山崎アナはMBS昼のニュース番組『よんチャンTV』で、友廣アナはCBC『チャント！』で自転車旅のコーナーを担当。人気を博している。今回、7月に大阪で開催される世界大会『バレーボール ネーションズリーグ』と、9